DOOM: 4K Update für PS4 Pro und Xbox One X erscheint morgen

Bethesda hat ein Video veröffentlicht, um den Release eines 4K-Updates für den Shooter DOOM anzukündigen. Und das Beste: Das Update erscheint schon morgen für PS4 Pro und Xbox One X! Da es sich um ein kostenloses Update handelt, müsst ihr morgen nur den Shooter für die jeweilige Konsole starten und der Download sollte automatisch beginnen.

Bis dahin könnt ihr euch den 4K-Trailer ansehen:

Als DOOM 2016 auf den Markt kam, konzentrierte sich id Software darauf, Top-Notch-Grafik mit rasantem Gameplay zu kombinieren. Dank des neuen Updates, das am 29. März erscheint, treibt id die Grafik des Spiels mit der neuen 4K-Auflösung noch ein Stück weiter. Dann darf auf PS4 Pro und Xbox One X in ultra-hochaufgelöstem Blut gebadet werden.

Wir sind gespannt, ob id Software mit einer dynamischen Auflösung arbeiten wird und wie sich die 4K-Auflösung auf die Performance auswirkt.