Mehr Besucher als jemals zuvor: gamescom bricht eigenen Rekord

Wenn die gamescom 2017 heute Abend endet, dann mit einem neuen Besucherrekord. Vom 22. bis 26. August kamen − Schätzungen des letzten Messetags einbezogen − insgesamt über 350.000 Besucher aus 106 Ländern zum weltweit größten Event für Computer- und Videospiele in Köln. Mit 30.700 Fachbesuchern verzeichnete die gamescom einen leichten Zuwachs im Vergleich zu 2016 und bestätigt ihre Position als Europas Nummer 1 Businessplattform der Gaming-Branche. Das gab die koelnmesse heute bekannt.

Auch in punkto Ausstellerzahl und Internationalität setzte die gamescom 2017 neue Bestmarken: 919 ausstellende Unternehmen (+5 Prozent) aus 54 Ländern waren in den Kölner Messehallen vertreten. Der Auslandsanteil der Aussteller lag in diesem Jahr bei 72 Prozent. Das begleitende Konferenzprogramm, darunter der gamescom congress, der eSports-Kongress SPOBIS Gaming & Media sowie das neue Entwickler-Event devcom, rundete die Woche perfekt ab. Erstmals wurde die gamescom durch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel eröffnet.

Mehr Gaming geht nicht: Auf einer erneut erweiterten Bruttofläche von 201.000 Quadratmetern (+4 Prozent) sorgten Konsolen-, Mobile-, Online-, PC-Gaming, Virtual Reality und eSport für Begeisterung bei Spielefans aus aller Welt. Neben den spektakulären Präsentationen der Aussteller waren auch die social media stage powered by BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur), das Cosplay Village, der gamescom campus, family & friends sowie viele weitere Outdoor- und Indoor-Aktionen beliebte Treffpunkte der Besucher. Partnerland der gamescom 2017 war übrigens Kanada.

Die gamescom 2017 in Zahlen:

Besucherzahl:

2017: 350.000

2016: 345.000

davon Fachbesucher:

2017: 30.700

2016: 30.500

Internationalität Besucher:

2017: 106 Länder

2016: 97 Länder

ausstellende Unternehmen:

2017: 919

2016: 877

Internationalität Aussteller:

2017: Auslandsanteil 72 Prozent aus 54 Ländern

2016: Auslandsanteil 68 Prozent aus 53 Ländern

Fläche:

2017: 201.000 m²

2016: 193.000 m²

2018 geht es weiter. Dann findet die gamescom von Dienstag, 21. August, bis Samstag, 25. August, in Köln statt.