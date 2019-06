Das ist neu: Wolfenstein: Youngblood und Cyberpilot dürfen in Deutschland erstmals mit Nazi-Symbolik erscheinen

Games wie Wolfenstein hatten es in Deutschland bislang immer schwer. Während die Titel nahezu überall auf der Welt mit Nazi-Symbolik wie Hakenkreuzen erscheinen konnten, mussten viele Inhalte für Deutschland extra geändert werden. Grund: Das hierzulande geltende Verbot zur Darstellung solcher Symbolik.

Dabei müsste man sich als deutscher Bürger immer wundern, Filme und Serien durften Nazi-Abbildungen doch auch immer zeigen, solange sie im Rahmen der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der zeitgeschichtlichen Berichterstattung genutzt wurden. Videospiele wurden nicht als Kunstform oder Mittel der Aufklärung akzeptiert. Im Sommer 2018 aber wurde das Verbot von Nazi-Symbolik in Games gekippt und entsprechende Titel können bei der USK eingereicht werden.

Bethesda hat das getan und gibt bekannt, dass Wolfenstein: Youngblood und der VR-Ableger Wolfenstein: Cyberpilot am Freitag, den 26. Juli 2019 parallel zur deutschsprachigen Version auch erstmals als internationale Version in Deutschland veröffentlicht werden und die beinhaltet eben Nazi-Symbolik, welche bislang immer zensiert werden musste. Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat nach Einreichung für beide Varianten die Alterskennzeichnung „ab 18“ (Keine Jugendfreigabe gemäß §14 JuSchG) bestätigt. Beide Fassungen sind, wie bereits in der Vergangenheit, hinsichtlich ihrer expliziten Darstellung der Effekte inhaltsgleich. Die internationale Original-Version wird mit englischer Sprachausgabe angeboten.



Die erstmalige Bewertung dieser Version durch die USK Gremien wurde durch eine Änderung in der Prüfpraxis der USK möglich, wonach bei Spielen die so genannte Sozialadäquanzklausel des §86a Abs. 3 des Strafgesetzbuches (StGB) berücksichtigt wird. Da es sich bei der Freigabe allerdings immer um eine Einzelfallentscheidung auf Basis des finalen Produktes handelt, wurde in der Entwicklung weiterhin an beiden Versionen gearbeitet, die nun zeitgleich veröffentlicht werden. Es handelt sich um jeweils eigenständige Entwicklungen. Aus diesem Grund ist eine Umstellung von der deutschen Version auf die internationale Original-Version und umgekehrt nicht möglich.

Wolfenstein: Youngblood, das erste moderne Koop-Spiel der Reihe, erscheint am Freitag, den 26. Juli 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Das Spiel wird gemeinsam von MachineGames und Arkane Studios Lyon entwickelt.