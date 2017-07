Bungie verlängert Destiny 2 Beta – wie es bei fast jeder Beta passiert

Videospiel-Unternehmen, ob Studios oder Publisher, finden die Verlängerung von Beta-Tests toll! So kann man noch mal schön eine Ankündigung raushauen. Eines ist sicher: Wenn es einen Beta-Test gibt, gibt es auch eine Verlängerung.

Bungie hat nun die Verlängerung der Destiny 2 Beta angekündigt, weil… natürlich! Nun läuft der Test noch bis Dienstag um 18 Uhr PDT, somit kann man in Deutschland sogar noch bis Mittwoch Morgen um 3 Uhr weiter zocken.

Destiny 2 erscheint am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. Oktober 2017 für den PC.