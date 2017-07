SEGA zeigt Special Stages aus dem neuen Sonic Mania

Am vergangenen Samstag hat SEGA im Rahmen des Sonic Mania: Behind the Scenes-Panels auf der San Diego Comic Con Infos und einen ersten Screen zu den neuen Special Stages im bald erscheinenden Sonic Mania veröffentlicht.

Außerdem können Fans auch in den extra dafür komponierten Soundtrack hineinhören:

Sonic Mania erscheint am 15. August für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC. Sammler freuen sich zusätzlich über eine Vinyl-Auflage des Soundtracks, der hier vorbestellt werden kann.