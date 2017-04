Activision kündigt Call of Duty: WWII an – Enthüllung in der kommenden Woche

Nun haben wir Gewissheit: Das nächste Call of Duty ist während des zweiten Weltkrieges, also World War II, angesetzt. Activision hat Call of Duty: WWII heute offiziell angekündigt und einen Countdown auf die offizielle Seite gesetzt. In der kommenden Woche wird es am Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit dann die Enthüllung geben.

Von Call of Duty: WWII wissen wir seit dem letzten Monat, als erste Marketing-Materialien aufgetaucht sind. Das diesjährige CoD wird vom Studio Sledgehammer Games entwickelt. Das zu Activision gehörige Studio hat zuletzt CoD: Advanced Warfare entwickelt. WWII oder World War II wird im November für PS4, Xbox One und PC sowie möglicherweise anderen Plattformen (Nintendo Switch?) erscheinen.