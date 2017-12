Kingdom Come: Deliverance – Neues Video zu den Aufnahmen des Soundtracks veröffentlicht

Die Warhorse Studios haben ein neues Video zum kommenden Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance, das am 13. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen soll.

Das neue Video konzentriert sich auf den Entwicklungsprozess des orchestraler Soundtracks und wirft einen Blick hinter die Kulissen. Musik ist für die Entwickler ein wichtiges Element, um die unterschiedlichen Situationen gebührend zu untermalen. Ob Spaziergang durch die wunderschönen virtuellen Wälder Böhmens oder blutiger Zweikampf – der atmosphärische Soundtrack lässt euch noch tiefer in die Welt, die Geschichte und das Gameplay von Kingdom Come: Deliverance eintauchen.