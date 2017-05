Zu brutal für Deutschland: Friday the 13th: The Game schrammt knapp am Index vorbei

Der Release von Friday the 13th: The Game in Deutschland war nicht einfach. Der Titel von Gun Media soll am 26. Mai für PC, PS4 und Xbox One erscheinen, doch die deutsche USK verwehrte dem Horror-Titel die Alterseinstufung. Damit drohte der Index!

Wie ihr im Trailer sehen könnt, stehen Tötungen und extreme Gewalt im Mittelpunkt. Das ging der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) zu weit. Eine deutsche Altersfreigabe gab es deshalb nicht und wenn diese fehlt, kann der Titel relativ leicht indiziert werden.

Gun Media ging daraufhin in Berufung und beinahe hätte dieser Gang Erfolg gehabt, laut Entwickler habe aber in letzter Minute noch jemand „von der Regierung“ Einspruch eingelegt. Das Team sei sehr bestrebt, den Filmen treu zu bleiben, und lehnte eine Zensur immer ab. Die Entscheidung musste im sogenannten Appellationsverfahren fallen.

Das Appellationsverfahren ging aber gut aus und Friday the 13th: The Game darf ungeschnitten in Deutschland erscheinen. Was für ein Stress!