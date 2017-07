World of Warships: In-Game-Event zum Kinostart von Christopher Nolans Dunkirk

Leinen los zur großen Rettungsaktion in World of Warships. Mit „Operation Dynamo“ wartet eine ganz besondere PvE-Koop-Mission auf euch. Die Mission ist an die Ereignisse von Dünkirchen während des zweiten Weltkriegs angelehnt und entstand im Zuge der Zusammenarbeit mit Warner Bros. und den damit eingehenden Spezialereignissen im „World of“ Universum von Wargaming zu Christopher Nolans aktuellem Kinoblockbuster Dunkirk.

Operation Dynamo ist ein neues Event für den Unternehmensmodus und seit dem Wochenende für knapp zwei Wochen in World of Warships verfügbar. Die Kapitäne können für die Mission zwischen drei verschiedenen Schiffen wählen und an der Rettungsaktion der alliierten Soldaten auf einer speziell dafür entwickelten Karte teilnehmen.

Das Ziel der Operation Dynamo ist es, getreu den Geschehnissen von 1940 in Dünkirchen, mit den Schiffen zu einer Evakuierungszone zu gelangen, diese zu sichern und anschließend die aufgesammelte Fracht und die an Bord geladenen Soldaten in eine sichere Zone zu bringen. Dabei werden die Spieler von KI-gesteuerten Frachtbooten und Flugzeugen unterstützt. Doch der Weg in die vorgegebenen Evakuierungszonen ist gespickt mit Gefahren und auf die Spieler warten einige neue Gegner. So bekommen es die Kapitäne neben den stets angreifenden Flugzeugen und den unaufhörlich von der Küste aus feuernden Geschützen mit Torpedo-Schnellbooten zu tun. Zusätzlich erschweren Minenfelder die Evakuierung und müssen von den Spielern geräumt werden, um einen sicheren Rückzug zu garantieren. Als Belohnungen für den Abschluss der Operation warten verschiedene Signalflaggen, Premiumspielzeit und ein französischer Kapitän mit zehn Fertigkeitspunkten auf euch. Zusätzlich gibt es einen speziellen Hafen, der mit Operation Dynamo für die Spieler zur Verfügung steht.

Neben dem Spezialevent im Unternehmensmodus wurde auch das Update 0.6.8 auf die Live-Server von World of Warships aufgespielt und bringt neben Balance-Änderungen und Schiffsanpassungen neue Lichteffekte und ein System für schnelle Befehle im Spiel sowie auf der Mini-Map mit sich.

Mehr Informationen zu Operation Dynamo und Update 0.6.8 gibt es unter https://worldofwarships.eu/.