THQ Nordic AB kauft Koch Media für $US 121 Millionen

Der schwedische Konzern THQ Nordic AB kauft den deutsch-österreichischen Publisher Koch Media samt AAA-Marken wie Saints Row oder Dead Island für $US 121 Millionen. Ein Großteil der Anteile stammt von Firmengründer Franz Koch, der sich in den Ruhestand zurückziehen will. Koch Media und Label Deep Silver sollen aber als eigenständige Töchter weiterhin unter diesen Namen operieren.

Dem schwedische Medienkonzern gehört auch Publisher THQ Nordic (ehemals Nordic Games) aus Wien. Auch der Publisher soll vom Zukauf unbeeinflusst unter seinem Namen weiter operieren. Allerdings will die Führung von THQ Nordic AB auf der nächsten Aktionärsversammlung eine Umbenennung des Konzern angehen, um Verwechslungen zu vermeiden.

Koch Media ist einer der größten europäischen Distributoren für Games, aber auch im Video- und Softwaremarkt aktiv und unterhält eigene Entwicklungsstudios sowie zahlreiche Niederlassungen in Europa und den USA und beschäftigt weltweit rund 750 Mitarbeiter.