The Last of Us: Part II hat endlich ein offizielles Releasedate!

Mit der gestrigen State of Play Übertragung von Sony gab es nicht nur einen Trailer zu The Last of Us: Part II, der Trailer verriet auch das offizielle Releasedate des Naughty Dog Blockbusters.

Nach Jahren des Warten und Monaten der Spekulationen, wann wir Ellie (und Joel) wiedersehen werden, hat Sony die Katze gestern Abend aus dem Sack gelassen. The Last of Us: Part II erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro!

In dem neuen Trailer gibt es einige neue Story-Schnipsel zu erfahren. Ellie reist anscheinend vom Land wieder zurück in die Großstadt, um sich dort mit den Mitgliedern einer verfeindeten Menschengruppe anzulegen.

Wie schon im ersten Teil sind also nicht nur die Infizierten eine Gefahr, auch andere Überlebende machen euch das Leben schwer. Wie es scheint, werden viele Reisen auf Pferden statt zu Fuß zurückgelegt. Das könnte interessant werden!

