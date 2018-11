Nintendo: Stellenanzeige für neues The Legend of Zelda aufgetaucht

Nintendo arbeitet an einem neuen Teil der The Legend of Zelda Reihe. Das geht aus einer Stellenanzeige hervor, in der das japanische Unternehmen nach einem 3DCG Designer und Level Designer sucht. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der zuletzt veröffentlichte Titel für Nintendo Switch, staubte Rekordwertungen ab und war vielerorts über Wochen ausverkauft.

Unklar ist allerdings noch, au welchem System das neue Zelda Game entwickelt wird. Eine Plattform wird in der Stellenanzeige nicht genannt, es muss sich also nicht zwingend um ein Nintendo Switch Projekt handeln. Nintendo 3DS oder eine völlig neue, bislang unangekündigte Plattform sind denkbar.

Für welches System würdet ihr euch ein neues The Legend of Zelda wünschen? Schreibt uns in die Kommentare oder auf Facebook, Twitter oder Instagram!