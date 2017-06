Konami und FC Barcelona Foundation gemeinsam bei Jugend-Fußball Initiative engagiert und starten FutbolNet Projekt in Indonesien

Konami und Premium Partner FC Barcelona wollen den Amateur-Fußball in Indonesien fördern. Der japanische Publisher hat im Rahmen dieser Ankündigung $US 100.000 an die gemeinnützige FC Barcelona Foundation gespendet.

Dank der Unterstützung durch den spanischen Klub gibt es eine starke Verbindung zwischen dem Verein und dem Publisher bei der Entwicklung der PES (Pro Evolution Soccer) Serie. Dazu zählt etwa die exklusive Nutzung des Camp Nou Stadions sowie Zugang zu den Spielern, die daduuch bestmöglich im Spiel wiedergegeben werden können. Konami spendete $US 100.000, um Fußballprojekte zu fördern und unterstützt damit auch eine Initiative in Asien, denn die FC Barcelona Foundation hat beschlossen, ihr FutbolNet Projekt ab Juli in Indonesien zu starten.

FutbolNet bietet strukturierte Coaching- und Training-Sessions, die auf den Grundsätzen des Klubs basieren, die positiven Werte von Sport und Bildung an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu vermitteln. Bislang wurden 450.000 junge Menschen in 50 Regionen damit erreicht. Demnächst wird also FutbolNet mit seinen Ideen und Prinzipien in Nord-Jakarta und West Java eingeführt. 60 Trainer werden nach FC Barcelona Standards ausgebildet, werden anschließend eingesetzt und unterstützt, um das Training von 3000 Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf zu überwachen. Diese Trainings-Sessions finden zwischen Juli 2017 und Januar 2018 statt. Die Trainer, die sich in diesem Kurs engagieren, erhalten zudem einen zertifizierten Status und verbessern damit ihre zukünftigen Beschäftigungsmöglichkeiten

Die FC Barcelona Foundation wurde vor 22 Jahren mit dem Ziel gegründet, schutzbedürftige Kinder und Jugendliche über Sport und Erziehung zu unterstützen. Die Foundation arbeitet im Rahmen des „Sports 4 Development“ Programms der UN und nutzt ihr FutbolNet Programm zum Ausrichten sportlicher Aktivitäten, mit denen Toleranz und Respekt zwischen einzelnen Menschen und Gemeinschaften entwickelt werden. Die Foundation gibt es weltweit über Partnerschaften in Südamerika, Nahost, Afrika und Asien.

PES 2018, die neuste Version von Konamis Fußballsimulation, erscheint im Herbst für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360 sowie über Steam für PC.