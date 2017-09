Konami stellt Zone of the Enders: The 2nd RUNNER – M∀RS für PS4 und PSVR vor

Konami präsentiert auf der diesjährige Tokyo Game Show in dieser Woche seinen neuen 4K/VR Remaster von Zone of the Enders: The 2nd RUNNER – M∀RS für PlayStation 4 und PlayStation VR. Wieder wird also ein bereits existierender Titel für aktuelle Systeme neu aufgewärmt, statt Neuentwicklungen voranzutreiben.

Zone of the Enders: The 2nd RUNNER – M∀RS ist eine erweiterte Version des 3D-Mech-Action-Games von Hideo Kojima, welches zuerst 2002 für PlayStation 2 erschien und 2012 erneut in HD für PlayStation 3 veröffentlicht wurde. Letztere Version bildet nun auch die Basis für die kommende Edition. Alle akustischen und visuellen Elemente wurden dazu überarbeitet: Der Titel bietet native 4K Auflösung und das Erlebnis wurde für VR angepasst. So behält das neue Spiel die Grafiken des Original-Titels bei, bietet jedoch aufgebohrte Texturen in 4K sowie Surround Sound Technologie für immersive Audio-Effekten.

Der Titel spielt im Jahr 2174, wo die despotische BAHRAM Militär Organisation ihre neue Orbital Frame Mech-Roboter- Technologie nutzt, um die Unterdrückung von Mars und Erde zu vollenden. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Jehuty Orbital Frame – die mächtigste Maschine ihrer Art – und werdet somit zur letzten Hoffnung des Planeten. Mit Hilfe der mächtigen Technologie des Jehuty begebt ihr euch in den Kampf und dringt tief in das Herz der BAHRAM ein.