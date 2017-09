Monster Hunter: World hat ein Releasedate!

Monster Hunter: World hat endlich ein Releasedate: Capcom bestätigte heute die Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One am 26. Januar 2018. Eine PC-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Zusätzlich veröffentlicht Capcom einen neuen Trailer, der verschiedene neue Monster sowie Astera, die Basis der Forschungskommission zur Erkundung der Neuen Welt, zeigt.

Der Tokyo Game Show Trailer zeigt die wilde Varianz der in Monster Hunter: World lebenden Kreaturen – vom echsenartigen Pukei-Pukei mit seiner langen, mächtigen Zunge bis hin zum Angst einflößenden Monster Nergigante. Auch wurde das schöne, aber gefährliche Korallenhochland enthüllt – heißer Tipp an alle Hunter: Ihr solltet nicht zu lange verweilen, um die Umgebung zu genießen, sonst ende ihr ganz schnell als Monsterfutter. Damit ihr euch durch die verschiedenen fantastischen Landschaften des Spiels bewegen könnt, steht euch vielfältige Ausrüstung zur Verfügung, darunter der Gleitermantel. Mit diesem verlängert ihr eure Zeit in der Luft, etwa nach einem Sprung. In manchen Gegenden – wie im Trailer zu sehen – verleiht der Mantel sogar Aufschwung und hilft, höhere Gegenden zu erreichen.

Wer Monster Hunter: World für PS4 oder Xbox One bei teilnehmenden Händlern oder digital vorbestellen, erhält natürlich spezielle Vorbesteller-Boni, darunter die Ursprungs-Set-Rüstung und den Talisman der Fünften, die stärkere Verteidigungs- und Angriffsboosts sowie einen hilfreichen Sammel-Skill bieten. Verfügbare Boni können je nach Händler abweichen. Capcom hat bereits angedeutet, dass diese Boni später auch auf anderem Wege erhältlich sein könnten.

Sammler können sich auf eine umfangreiche Collector’s Edition freuen, die neben einer physischen Kopie des Spiels einen Gutschein für das Deluxe Kit (enthält die Samurai-Set-Skin, drei Gesten, zwei Sticker-Sets sowie eine zusätzliche Gesichtsbemalung und Frisur für den Hunter), sowie ein Artbook, eine hochqualitative Monsterstatue und eine Soundtrack-CD enthält. Alles zusammen wird in einer hochwerigen Sammlerverpackung dargeboten. In den kommenden Wochen gibt Capcom bekannt, bei welchen Händlern die Collector’s Edition erhältlich sein wird.

Die neu angekündigte Digtal Deluxe Edition enthält das digitale Spiel sowie zusätzliche Optionen zur Ingame-Charaktegestaltung: die Samurai-Set-Skin, drei Gesten, zwei Sticker-Sets sowie eine zusätzliche Gesichtsbemalung und Frisur für den Hunter. Die PS4-Version der Digital Deluxe Edition enthält zudem 14 PSN-Avatare. Teilnehmende Händler werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.