GTA 6 Leak: Mit weiblicher Heldin nach Südamerika?

Der größte Blockbuster in diesem Jahr wird vermutlich der von den GTA-Machern entwickelte Open-World-Western Red Dead Redemption 2, das nach etlichen Verschiebungen am 26. Oktober für PS4 und Xbox One erscheinen soll. Trotzdem sind nun neue Gerüchte um Grand Theft Auto 6 durch einen angeblichen Leak entstanden.

GTA V gehört zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten, das 2013 veröffentliche Spiel befindet sich noch heute in den aktuellen Bestsellerlisten, ein Nachfolger ist also ausgemachte Sache. Nun wann und wie fragen sich die Fans natürlich!

Neue Gerüchte besagen, dass es Rockstar Games bei GTA VI (GTA 6) angeblich erstmals mit einer Frau als Hauptcharakter versuchen will. Zumindest wir könnten uns das gut vorstellen, passt es doch wunderbar zum aktuellen Zeitgeist. Sie könnte allerdings auch eine von mehreren spielbaren Hauptfiguren sein, immerhin bietet schon der 5. Teil gleich drei Protagonisten.

Auch in Sachen Schauplätze will Rockstar Games angeblich aufdrehen, soll es davon in GTA 6 doch gleich zwei geben: Miami und Südamerika. Das würde die Rückkehr von Vice City (Miami) bedeuten, das es erstmals in 2002 mit Grand Theft Auto: Vice City zu erkunden gab. Südamerika hingegen wäre völlig neu für die Fans.

Derzeitig soll nur ein sehr kleines Team an dem Blockbuster arbeiten, das nicht vor 2022 auf den Markt kommen soll. Wahrscheinlicher ist aber eher 2023, denn mit dem Release von Red Dead Redemption 2 liegen rund 5 Jahre zwischen dem aktuellen Spiel und dem letzten Titel GTA V. Der nächste große Titel könnte also wohl ähnlich weit weg sein.

Vielleicht schafft es Rockstars Team aber auch ein wenig früher, GTA V hat nämlich trotz vorbildlichen Supports der Entwickler ganz gut Staub angesetzt.

Wir möchten noch mal darauf hinweisen, dass es sich um Gerüchte handelt und ihr die Infos daher mit Vorsicht genießen solltet.