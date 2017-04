Geleakt! Seht den ersten Star Wars: Battlefront II Trailer noch vor der offiziellen Enthüllung

Der erste Teaser Trailer für Star Wars: Battlefront II ist noch vor der offiziellen Enthüllung im Rahmen der Star Wars Celebration 2017 vom 13. bis zum 16. April geleakt. Schaut ihn jetzt, bevor EA ihn löschen lässt!

Der Video zeigt erste Szenen aus dem Singleplayer-Modus, dem Multiplayer-Modus und offenbar auch einige neue Helden, die im Nachfolger des 2015er Shooters hinzukommen. Wie es scheint, ist die Story des Spiels nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt, denn man erlebt auf Endor die Zerstörung des Todessterns.

Dabei sieht man eine Pilotin, deren Rolle in Battlefront II noch nicht klar ist. Nach einigen Kampf-Szenen zwischen Rebellen und dem Imperium gibt es dann auch Hinweise auf First Order aus The Force Awakens zu sehen. Dann sehen wir einige Helden, die in Star Wars: Battlefront II spielbar sein werden, etwa Darth Maul im Kampf mit Yoda Rey und Kylo Ren aus The Force Awakens.

Das war aber nicht alles! Wer das Game vorbestellt, erhält einen noch unbekannten Helden aus dem Kinofilm The Last Jedi, der Ende des Jahres in die Kinos kommt.

Star Wars: Battlefront II erscheint noch in diesem Jahr.

Und hier der komplette Trailer: