Fortnite Spieler haben Spaß daran, Thanos zu mobben

Lasst euch von den Superkräften und dem Infinity-Handschuh von Thanos nicht täuschen! Dass der Oberbösewicht aus dem Marvel Cinematic Universe (Infinity War) überhaupt in Fortnite auftauchte war schon ziemlich verrückt. Und nun nutzen die Spieler Thanos auf die beste Art und Weise, die man sich vorstellen kann: Sie mobben ihn und teilen es im Internet!

Eine Tatsache, die das möglich macht, sind die Fortnite Emotes:

We had to play as Thanos in @FortniteGame just so we could make this. #CONTENT pic.twitter.com/5Qmbkg20Kp

— Elgato Gaming (@elgatogaming) 8. Mai 2018