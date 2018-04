Fortnite ist down und keiner weiß, wie lange noch

Wenn ihr aktuell schon versucht habt, euch in Fortnite anzumelden und dabei nicht weiter als bis zum Start-Bildschirm gekommen seid, dann seid ihr nicht alleine. Das extrem populäre Battle Royal Game leidet nun schon seit gestern an hartnäckigen Server-Problemen.

Gestern Mittag bestätigte Entwickler Epic Games, dass Fortnite Login-Probleme habe. Einige Stunden später war das Spiel dann offline:

We’re bringing the servers offline for emergency maintenance. We apologize for this inconvenience. We currently have no ETA on when servers will be back up. Stay updated with our status page here: https://t.co/3y0X6buriO

Momentan funktionieren die Server immer noch nicht. Epic Games arbeite immer noch am Database-System. Laut Server-Status-Website funktionieren weder die Game-Services noch die Logins. Währenddessen bilden sich in Fortnite lange -Login-Warteschlangen, die am Ende aber auch fehlschlagen.

Die Spieler werden mittlerweile etwas unruhig und „drohen“ Epic Games damit, nach anderen Battle Royal Spielen zu suchen:

Morning buddies. Fortnite is still down so thinking of trying out a new BR game in @Radical_Heights

Looks super fun! You guys down? Or you just want FIFA?

— Nick (@Nick28T) 12. April 2018