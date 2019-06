Final Fantasy VII Remake hat endlich ein Releasedatum

Square Enix ist eigentlich erst heute Abend mit seiner E3 Pressekonferenz an der Reihe, trotzdem gibt es eine große News schon offiziell vorab: Das Releasedatum des sehnlichst erwarteten Remake von Final Fantasy VII.

Einen neuen Trailer gab es nämlich schon auf dem Final Fantasy VII Konzert „A Symphonic Reunion“. In diesem Trailer verrät Square Enix, dass das Remake am 3. März 2020 für PS4 erscheinen wird. Nach 5 Jahren hat das Warten damit in einigen Monaten ein Ende.

Die Japaner versprechen trotz vorab veröffentlichtem Releasetermin auf der heutigen Pressekonferenz mehr zum Remake zu zeigen. Um 3 Uhr deutscher Zeit in der Nacht von Montag auf Dienstag startet die Square Pressekonferenz.