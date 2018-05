Epic Games stellt $US 100 Mio. für Fortnite eSport Preisgelder zur Verfügung

Epic Games will die unglaubliche Summe von $US 100 Mio. für Fortnite eSport-Turnier-Preisgelder für das erste Wettkampfjahr zur Verfügung stellen. Der Entwickler kündigte jetzt an, den riesigen Betrag für die Saison 2018 bis 2019 zur Verfügung zu stellen.

Wir unterstützen kompetitives Spiel in großem Stil, aber unser Herangehen wird anders sein – wir planen inklusiver zu sein und fokussieren uns mehr auf den Spaß am Spiel und beim Zuschauen, so Epic Games einem Blog-Post.

Der unglaubliche Preis-Pool zeigt, wie kommerziell erfolgreich Fortnite für Epic Games ist. Das Battle Royale Spiel steht kostenlos für PC, PS4, Xbox One und Mobil-Geräte zum Download bereit und generiert nur durch den Verkauf von ästhetischen Gegenständen wie Charakter-Skins und einem Battle Pass unglaubliche Umsätze.

Fortnite ist allerdings noch kein etabliertes eSport-Spiel, große Teams sichern sich aber dennoch schon Talente. Team Secret, zum Beispiel, hat bereits ein Fortnite Profi-Team – in dem ein 13-jähriger Brite spielt.