Das sind eure Gratisspiele im Dezember bei PlayStation Plus und Xbox Live

PlayStation Plus und Xbox Live Gold Abonnenten bekommen im Dezember wieder Gratis-Spiele für ihre Konsolen. Welche Titel erwarten euch also im kommenden Monat? Hier die Antwort!

Um mit PlayStation 4 und Xbox One online spielen zu können, müsst ihr den jeweiligen Online-Dienst PlayStation Plus oder Xbox Live abonnieren. Nach einer PS Plus Preiserhöhung kosten nun beide Services rund 60 Euro pro Jahr oder können monatlich (für rund 8 Euro) gebucht werden. Ein weiterer Vorteil dieser Services: Jeden Monat bekommt ihr Spiele gratis und könnt diese solange spielen, wie ihr PS Plus oder Xbox Live abonniert. Hier daher die vollständige Liste der Spiele, die im Dezember kostenlos für eure heruntergeladen werden können:

PlayStation Plus (ab dem 05. Dezember):

Darksiders II: Deathinitive Edition (PS4)

Kung Fu Panda: Showdown der Legenden (PS4)

Until Dawn: Rush of Blood (PS4 / PSVR)

That’s You (PS4)

Xblaze Lost: Memories (PS3)

Syberia Collection (PS3)

Forma 8 (PS4 / PS Vita)

Wanted Corp (PS Vita)

Microsoft hat inzwischen bekanntgegeben, welche Spiele im Dezember kostenlos sind:

Warhammer: The End Time (Xbox One, kostenlos erhältlich vom 01. bis zum 31. Dezember)

Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition (Xbox One, kostenlos erhältlich vom 16. Dezember bis zum 15. Januar)

Child of Eden (Xbox One, Xbox 360, kostenlos erhältlich vom 1. bis zum 15. Dezember)

Marlow Briggs and the Mask of Death (Xbox One, Xbox 360, kostenlos erhältlich vom 16. bis 31. November)