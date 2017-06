Call of Duty: Modern Warfare Remastered ab nächster Woche endlich als Standalone-Version erhältlich

Activision wird Call of Duty: Modern Warfare Remastered ab kommenden Dienstag endlich zuerst für PlayStation 4 als Einzeltitel in den Handel sowie als Download in den PlayStation Store bringen. Xbox One und PC sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Das Spiel beinhaltet die komplette Kampagne sowie 16 Multiplayer-Maps aus Call of Duty 4: Modern Warfare.

Um die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare Remastered gebührend zu feiern, könnt ihr außerdem am neusten saisonalen Call of Duty Event teilnehmen, den „Days of Summer“. Die fünfwöchige Community-Feier beginnt ebenfalls am 27. Juni und bietet jede Menge Geschenke im Spiel, EP-Events und neuen Listen über mehrere Titel hinweg, einschließlich einer neuen Sommer-Map für Modern Warfare Remastered, die während des gesamten Events verfügbar ist. Mehr Details werden am Dienstag bekanntgegeben.

Bislang war die Remastered-Fassung des Shooters nur im Bundle mit Call of Duty: Infinite Warfare in der Legacy Edition erhältlich.