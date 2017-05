Alan Wake verschwindet morgen von Steam und dem Xbox Store

Die Macher des Action-Thrillers Alan Wake werden das Spiel morgen von Steam und dem Xbox Store entfernen. Grund ist ein Musik-Lizenz-Problem. Wer Alan Wake bereits besitzt, kann es natürlich weiter spielen, man wird es nach dem 15. Mai aber nicht mehr kaufen können.

Remedy Entertainment, das Studio hinter Alan Wake und auch der Max Payne Reihe, sei zwar bemüht, das Lizenz-Problem zu beheben, man wisse aber nicht, ob und wann dies der Fall sei. Genaue Angaben machte das Studio nicht, doch der Thriller enthält mehrere lizenzierte Tracks, beispielsweise von David Bowie und Depeche Mode. Diese Tracks dürften jede Menge Kohle kosten. Alan Wake erschien in Europa zum ersten Mal am 14. Mai 2010 — möglicherweise dachten die Entwickler, ein Sieben-Jahres-Lizenz-Deal würde ausreichen.

Alan Wake sale on @steam_games 90% discount starting 5/13. Game will be removed from stores after 5/15 due to expiring music licenses. pic.twitter.com/y10DPgY8Q0

— Remedy Entertainment (@remedygames) 12. Mai 2017