Robinson: The Journey: Eines der besten VR-Adventures ab Januar auch für Oculus Rift

Eines der besten Adventure in der virtuellen Realität, Robinson: The Journey, wird im Januar auch für Oculus Rift erhältlich sein. Das gibt Entwickler Crytek bekannt. Bislang ist das Weltraum/Dinosaurier-Abenteuer exklusiv für PlayStation VR verfügbar.

Ihr schlüpft darin in die Haut von Robin – eines Jungen, der nach einer verhängnisvollen Weltraumreise auf einem extrasolaren Planeten gestrandet ist. Ihr werdet begleitet von dem kleinen Roboter HIGS und dem T-Rex-Baby Laika, in einer Welt voller gefährlicher Dinosauriern.

Crytek hatte erst Anfang der Woche bekannt gegeben, dass man alle Studios außer der Zentrale in Frankfurt (Main) und Kiew schließen oder verkaufen wird. Robinson: The Journey wurde in Frankfurt entwickelt.