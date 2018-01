Airline setzt Schalke eSport Team in BVB-Flugzeug

Am Mittwochmorgen hob das eSport Team von FC Schalke 04 am Airport Düsseldorf zum FIFA eWorld Cup 2018 nach Barcelona ab. Die Airline setzte die Spieler ausgerechnet in die Maschine mit Lackierung des verhassten Revier-Rivalen Borussia Dortmund.

Ein Foto des schwarz-gelben Fliegers twitterte Schalke-Digitalsportler Tim Latka (19), schrieb süffisant dazu: „Falls das mein letzter Tweet war, dann wisst ihr, wer Schuld hat.“

Das ist nicht ernsthaft mein Flugzeug… 🙂🙂🙂 Falls das mein letzter Tweet war, dann wisst ihr wer Schuld hat🤦‍♂️ pic.twitter.com/X4AMkBVzAf — Tim Latka 🌚 (@timlatka) 24. Januar 2018

Die Reise fängt ja schonmal gut an… @eurowings das ist jetzt aber nicht euer Ernst?🙃 pic.twitter.com/kKm9Dn0dP2 — Schalke04 Esports DE (@S04EsportsDE) 24. Januar 2018

Die Airline Eurowings reagierte prompt: „Ich kann dich beruhigen, unsere Kollegen an Bord tragen Blau.“

Montagabend soll es zurückgehen, aus Schalker Sicht dann hoffentlich mit einem anderem Flugzeug und anderer Lackierung.