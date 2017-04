Saints Row 2 geschenkt und Saints Row IV + Expansion ab sofort DRM-frei auf GOG.com erhältlich

GOG.com, die digitale und DRM-freie Vertriebsplattform, veranstaltet kommende Woche ein gewaltiges Saints Row Event und fährt dafür für Fans ordentlich was auf.

Saints Row IV, der neueste Teil der preisgekrönten Open-World-Reihe, ist ab sofort zusammen mit der eigenständigen Erweiterung Gat Out Of Hell DRM-frei auf GOG.com erhältlich. In Saints Row IV werden Spieler zum Präsident der Vereinigten Staaten, aber anstatt im Weißen Haus die Füße hochzulegen, müsst ihr euch mit einer Alien-Invasion rumschlagen.

Um diese beiden Neuerscheinungen im Katalog der Plattform zu feiern, verschenken GOG.com und Deep Silver ein Exemplar von Saints Row 2 an alle, die bis kommenden Samstag um 12:00 Uhr zuschlagen! Um das kostenlose Spiel zu erhalten, muss man sich nur bei seinem GOG.com Konto anmelden oder eines erstellen (falls noch nicht vorhanden) und auf der Hauptseite von GOG.com auf das entsprechende Banner klicken. Fertig.

Und wer schon eine Sammlung auf Steam hat, aber diese irren Spiele auch DRM-frei auf GOG.com haben will, muss einfach nur GOG Connect nutzen. Dafür geht man auf connect.gog.com, verbindet sein Steam-Konto und fügt seiner GOG.com-Bibliothek alle unterstützten Saints Row Spiele hinzu.

Aber das ist noch nicht alles: Zusätzlich gibt es auf GOG.com eine Woche lange bis zu 75% Rabatt auf alle Deep Silver Spiele. Darin eingeschlossen sind selbstverständlich die gesamte Saints Row Reihe, die Metro- und Risen Franchises sowie Sacred 2 Gold und Deadlight: Director’s Cut. Alle Spiele, für die der Rabatt gilt, finden Spieler auf der Seite der Aktion. Diese gilt bis Donnerstag, den 27. April um 12:00 Uhr MESZ.

Das kostenloses Exemplar von Saints Row 2 kann man bis Samstag, den 22. April um 12:00 Uhr MESZ abholen, die GOG Connect-Aktion gilt bis Donnerstag, den 27. April um 12:00 Uhr MESZ. Und jetzt ab ins weiße Haus mit euch!