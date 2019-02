Nintendo arbeitet an Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening für Switch

In der jüngsten Nintendo Direct Präsentation hat das japanische Unternehmen eine Neuinterpretation des Kultspiels The Legend of Zelda: Link’s Awakening von 1993 für Nintendo Switch angekündigt.

Über ein Vierteljahrhundert ist es her, seit der Game Boy Titel Fans der The Legend of Zelda-Reihe begeisterte. Nun erscheint es im neuen Helden-Gewand. Auch dieses Mal stürzt sich Link auf der mysteriösen Insel Cocolint in ein gefährliches Abenteuer. Auf einer Seereise gerät Link in ein Unwetter, erleidet Schiffbruch und wird am Strand der Insel angespült. Um nach Hause zurückzukehren, muss er herausfordernde Dungeons meistern und jede Menge Gegner besiegen. Die Switch Version nutzt viele Elemente des Game Boy Originals – etwa die Räume im Stil eines 2D-Platformers oder auch die Auftritte von Charakteren, die eigentlich nicht zur The Legend of Zelda-Serie gehören.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening wird 2019 für Nintendo Switch erscheinen.