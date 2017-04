Little Nightmares Launch Trailer weckt die Albträume eurer Kindheit

Bandai Namco und Tarsier Studios haben heute den Launch Trailer von Little Nightmares veröffentlicht, der die anmutige Lady vorstellt. Sie ist die Herrscherin des Schlunds und macht Six das Leben aus ihren privaten Quartieren schwer, wo sie sich um den reibungslosen Ablauf im Schlund kümmert.

Little Nightmares ist ab dem 28. April für PlayStation 4, Xbox One und Steam oder GoG.com für PC erhältlich. Alle Käufer, die das Spiel vorbestellt haben, erhalten zudem die Scarecrow-Sack-Maske und die umgedrehte Teekannen-Maske. PS4- und PC-Spieler dürfen sich außerdem den Original-Soundtrack, ein exklusives PlayStation 4 Theme und ein PC-Wallpaper herunterladen. Die Handelsversion enthält den Original-Soundtrack, komponiert von Tobias Lija von Tarsier Studios. Die Six Edition, erhältlich beim britischen Versandhändler GAME, beinhaltet zudem noch eine 10 cm große Figur von Six, eine dazu passende Käfig-Box, ein exklusives A3-Poster, ein Sticker-Board sowie den Soundtrack des Spiels.