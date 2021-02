Geht mal nicht davon aus, dass ihr Overwatch 2 oder Diablo 4 noch in 2021 spielt

Activision plant nicht, Overwatch 2 oder Diablo 4 noch in diesem Jahr zu veröffentlichen, wie das Unternehmen bestätigte.

Activisions CFO Dennis Durkin sagte während einer Investorenkonferenz, dass der Ausblick des Unternehmens weder Diablo 4 noch Overwatch 2 mit einem Launch in 2021 umfasse.

“Wir erwarten, dass die Nettoeinnahmen von Blizzard angesichts des Momentums von World of Warcraft und der anderen Wachstumsinitiativen, die wir im Geschäft haben, steigen werden. Unser Ausblick beinhaltet nicht den Launch von Diablo 4 oder Overwatch 2 im Jahr 2021. Und während Diablo Immortal gut voranschreitet und wir den Start später in diesem Jahr erwarten, haben wir derzeit keinen wesentlichen Beitrag des Titels in unserem Ausblick.”

Und weiter: “Unsere Pipeline schreitet wirklich gut voran und wir erwarten, dass 2022 ein großartiges Jahr für Blizzard wird”, sagte Activisions Chief Operating Officer Daniel Alegre.

Laut Activision Blizzard Boss Bobby Kotick sind außerdem “verschiedene Free-to-Play Warcraft Mobile-Erfahrungen in Entwicklung”, die ebenfalls gut vorangeschritten sind.