Fortnite bedient sich bei Apex Legends und führt Ping-System ein

Das neue Battle Royale Game Apex Legends von den Titanfall Machern ist auf dem besten Wege, dem weltweiten Phänomen Fortnite den Rang abzulaufen. Kein Wunder, dass sich Epic Games die Konkurrenz mal genauer angesehen und sich bei einer neuen Spielmechanik bei Apex bedient hat.

Es geht um das neue Ping-System, das Epic Games mit Season 8 eingeführt hat. Spieler sind nun in der Lage, Gegenstände in ihrer Nähe zu pingen, um sie hervorzuheben, und mit einem Doppeltipp auf der gleichen Taste Feinde zu markieren. In den Patch-Notes macht Epic aus dem neuen Ping-System keinen großen Deal, obwohl das System insbesondere für Gruppen ohne Mikrofone wichtig sein kann.

Fortnite’s ping system in action. Tap left to mark items / set waypoints. Double tap left to mark enemies #PS4share pic.twitter.com/axG123aMCs — James Jarvis (@James_Jarvis) 28. Februar 2019

Fans von Apex Legends wird das bekannt vorkommen und ganz nüchtern betrachtet hat Fortnite das System einfach bei Apex abgeschaut. Natürlich schauen sich die Studios um, welche Business-Modelle am besten funktionieren. Apex zum Beispiel bringt demnächst einen Battle-Pass heraus, der auf dem Fortnite Modell basiert, welches Epic wiederum von Dota 2 übernommen hat. Fortnite hat den Battle Royale Modus von PUBG abgekupfert, PUBG von einem japanischen Battle Royale Film…

Fortnite Season 8 ist ab sofort verfügbar und bietet mehr als nur das neue Ping-System. Es gibt Piraten, haufenweise Änderungen an der Map und noch viel mehr!