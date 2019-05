Blizzard NICHT auf der gamescom 2019

Die gamescom ist jedes Jahr DAS Highlight für Gamer und Deutschland und Europa, um sich mit Fans auszutauschen und natürlich die neusten Spiele anzutesten. Blizzard hatte für seine Communites rund um World of Warcraft, Overwatch oder Diablo immer einer der größten Stände und meistens auch die längsten Schlangen.

In diesem Jahr aber wird die gamescom ohne Blizzard stattfinden. Das Unternehmen gab dies nun offiziell bekannt und nannte auch gleich den Grund: Man wolle sich auf die aktuellen Spiele und künftige Projekte konzentrieren. Kurzum: Der Publisher hat nichts zu zeigen

Weil wir uns dieses Jahr verstärkt auf die Entwicklung unserer aktuellen Spiele und zukünftiger Projekte konzentrieren möchten, werden wir auf der gamescom 2019 keinen Stand haben. Die gamescom ist eine wichtige Veranstaltung sowohl für die europäische als auch für die globale Gaming-Community und es wird uns dieses Jahr fehlen, die Spieler in Köln zu treffen. Ihr werdet trotzdem Blizzard Gear in der Shop-Area der gamescom 2019 kaufen können, und wir freuen uns darauf, in Zukunft wieder mit einem Stand auf der gamescom dabei zu sein. Wir können es außerdem kaum erwarten, weitere Details zu den Projekten bekannt zu geben, an denen wir gerade arbeiten, wenn die Zeit dafür reif ist.

Blizzard