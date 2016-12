EA: Für einige Jahre kein neues Battlefield, Battlefront 2 wird sehr viel größer

Electronic Arts CFO Blake Jorgensen hat vor Investoren gestern interessante Informationen zur Zukunft der Battlefield- und Battlefront-Reihe genannt. Zur Battlefield-Reihe sagte Jorgensen, dass es vermutlich für einige Jahre keinen neuen Battlefield-Titel geben wird. Das nächste Spiel aus der Shooter-Reihe könnte also noch bis 2018 oder sogar 2019 auf sich warten lassen.

Anscheinend will EA das Ultimate Team-Modell von EA Sports auch auf Battlefield übertragen, denn auf die Frage, wie EA die Spieler besser mit dem Produkt verbinden will, sagte Jorgensen:

„Wir sehen uns alle unsere Spiele ab und fragen uns ‚Wie können wir zusätzliche Möglichkeiten schaffen, den Spieler stärker einzubinden?'“

Laut Jorgensen könne man das Führungspersonal bei EA befragen und für alle stehe die bessere Bindung der Spieler im Vordergrund, noch vor den finanziellen Überlegungen. Wenn die Spieler stärken an ein Spiel gebunden sind und dort häufiger agieren, könne man diesen Faktor über die Zeit monetarisieren. Gleichzeitig will ich dabei aber die Kernmechanismen des Gameplays intakt halten. Jorgensen führt den FIFA Ultimate Team-Modus an, der den Gameplay-Kern der Marke im Grunde unangetastet lässt.

Jorgensen sprach außerdem über den Nachfolger von Star Wars Battlefront. Der Titel wurde im letzten stark dafür kritisiert, nicht tiefgängig genug zu sein und zu wenig Inhalte zu bieten. Auch das hat sich EA zu Herzen genommen und will diesen Punkt für den Nachfolger unbedingt angehen.

„Wenn es Kritik gab, dann dass sie mehr wollen“, so Jorgensen. „Wir nehmen also diese Kritik an und gehen auf diese Punkte ein, wenn wir das nächste Spiel entwickeln.“

Das von EA DICE entwickelte Star Wars Battlefront aus dem vergangenen Jahr wurde 14 Mio. mal ausgeliefert und ist das bestverkaufte Star Wars-Spiel der Geschichte. Während sich das erste neue Battlefront nach der LucasArts-Ära auf die Charaktere der Original-Trilogie konzentrierte (Han Solo, Luke Skywalker, Leia, Darth Vader usw.), orientiert sich der Nachfolger an den „neueren Filmen“. Battlefront 2 werde ein „sehr viel größeres und aufregenderes Battlefront“.

Star Wars Battlefront 2 wurde formal zwar noch nicht angekündigt, soll aber wohl Ende 2017 passend zum neuen Film der Hauptreihe erscheinen und wird von EA DICE und den Motive Studios entwickelt.

Im Dezember wartet auf Battlefront-Fans dann noch eine neue Erweiterung, Rogue One: Scarif, die weitere Inhalte und Charaktere aus dem Film Roque One: A Star Wars Story zum Spiel hinzufügt.