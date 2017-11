Warum diese Comics unbedingt eine Videospiel-Umsetzung brauchen

Robert Kirkman hat mit seinem Franchise bewiesen, dass Comics für ein großes Publikum geeignet sind – The Walking Dead aus dem Hause Image Comics ist das am meisten vorbestellte Comic seit 20 Jahren, die AMC TV-Serie bricht seit Jahren Fernseh-Rekorde und ist, unter anderem, seit fünf Staffeln die best-bewerteste Show weltweit.

Auch die Umsetzung des Zombie-Dramas in Videospiel-Form war ein voller Erfolg: Das gleichnamige Spiel von Telltale Games gewann mehrere Game of the Year Awards und verkaufte sich seit seinem Start 2012 mehr als 8,5 Millionen Mal – es wird der Serie sogar nachgesagt, ihr sei die Wiederbelebung des Adventure Game Genres zu verdanken. Eine vierte und leider finale Staffel ist angekündigt und in Arbeit.

Seitdem The Walking Dead in allen Medien Meilensteine setzt, folgten mehr Vorschläge zu Adaptionen von Graphic Novels. Nur ein Jahr nach der Veröffentlichung des Spiels, das Telltale den internationalen Durchbruch brachte, launchte der Publisher seinen nächsten Erfolgs-Hit mit The Wolf Among Us, einem Prequel zu DC Comic Vertigos Serie Fables. Das Spiel wurde für seine Story und die Performance von Adam Harrington als Bigby Wolf für zwei BAFTA Games Awards nominiert wurde, verloch jedoch – fairerweise – beide an The Last of Us: Left Behind. Drei Jahre später folgte die Batman Serie, die ebenfalls positiv von Kritikern angenommen wurde.

Können wir in der Zukunft also mehr hochwertige Adaptionen erwarten? Die aktuelle Comic Landschaft bietet zumindest eine Unmenge an spannenden Vorlagen, die sich nicht nur in Telltale Games bewährtem Point-and-Click Adventure Modell übertragen ließen, sondern sicher auch für andere Publisher ein interessantes Konzept bieten könnten.

Saga

Brian K. Vaughan und Fiona Staples Sci-Fi Saga mit dem passenden Namen Saga ist seit 2012 eine der größten Serien des Hauses Image und schlägt ab und an sogar die Verkaufszahlen von The Walking Dead. Die Story erinnert an eine leicht abgedrehte Mischung aus Romeo und Julia und Star Wars: Lover Alana und Marco versuchen ihr Neugeborenes vor Assassinen und dem allgemeinen Bürgerkrieg zu retten, der zwischen den zwei verfeindeten Kulturen des Paares herrscht. Ihre „offiziell verbotene“ Liebe muss gegen den Staat mit all seinen politischen Intrigen anstehen, während wir auf Seiten aller Parteien Einblick hinter den Vorhang des galaktischen Chaos bekommen.

© Image Comics

Die Geschichte, die in Saga erzählt wird, hat alle Elemente, die The Walking Dead so großartig machen: Die Charaktere sind menschlich und vielschichtig, die Entwicklungen in der Geschichte unvorhersehbar und emotional mitreißend. Das Design der Welt, in der Saga spielt, ist besonders spannend; die verschiedenen Planeten, die wir im Laufe der Geschichte besuchen, sind detailverliebt gestaltet und abwechslungsreich.

Insbesondere das Charakterdesign von Fiona Staples ist außergewöhnlich kreativ – wir lernen zum Beispiel Charaktere wie Prince Robot IV, Mitglied der Königsfamilie von Robot Kingdom, kennen, welche Fernseher anstelle von Köpfen haben. Lying Cat, eine blaue Katze mit der hilfreichen Fähigkeit, jede Lüge zu erkennen, begleitet den Kopfgeldjäger The Will, den die (unerwiderte) Liebe zu seiner acht-beinigen Ex-Liebhaberin verfolgt, die mit ihm um die Köpfe von Alana und Marco rivalisiert.

Die einzigartige Landschaft von Saga samt ihrer freakigen Charaktere würde sich wunderbar dynamisch animieren lassen. Die Action-geladene Story bietet interessante Kampf-Szenen, wie zum Beispiel das Aufeinandertreffen unserer Helden auf die halb-arachnoide Kopfgeldjägerin The Stalk, die in spannungsgeladenen Boss-Fights enden könnten. Die permanenten Gefahren, die Baby Hazel bedrohen, geben ein Gefühl von Unruhe und Dringlichkeit, das sich prima in ein Spiel übertragen ließe, welches die Spieler mitreißt.

Autor Brian K. Vaughan hat in einem Interview darauf hingewiesen, dass er in Zukunft eine Adaption nicht ausschließen würde: „Ein Saga Videospiel, insbesondere, wenn es eher um andere Figuren als die Hauptcharaktere ginge, wäre extrem aufregend für mich – spannender sogar als ein Film oder eine TV-Serie.“ Zuvor hat er sich außerdem öffentlich als großer Fan von Telltale Games bisherigen Titeln bekannt. Ob ein mögliches Saga Spiel – mit Telltale oder einem anderen Entwickler – tatsächlich konkreter wird, bevor wir das Ende der Geschichte erfahren (bisher hat Image noch keine Andeutungen gemacht, Saga in naher Zukunft enden zu lassen) ist unsicher. Eine Veröffentlichung im Episoden-Format, wie etwa bei The Walking Dead, wäre natürlich möglich, bedarf aber größerer kreativer Beteiligung von Vaughan, der neben Saga zur Zeit auch an dem erfolgreichen Paper Girls schreibt und daher wahrscheinlich wenig Zeit für zusätzliche Abenteuer haben wird.