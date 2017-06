Ultimate Ears erweckt Musik zum Leben: Second Street Collection angekündigt

Ultimate Ears präsentiert die Second Street Collection. Die Ankündigung erfolgt zum Start der internationalen Markenkampagne „Bring Music To Life“. Sie zelebriert die transformative Kraft der Musik. In Kooperation mit dem international bekannten Graffiti-Duo „Bicicleta Sem Freio“ aus Brasilien bringt die Kampagne die Elemente Musik und Street-Art zusammen, um die Technologie der kabellosen Bluetooth-Lautsprecher zu illustrieren. Die Lautsprecher liefern satten 360-Grad-Klang, sind extrem robust und darüber hinaus wasserdicht.

Sem Freio visualisierte ein kompromissloses und freches Artwork, das perfekt zu Ultimate Ears und den innovativen Merkmalen der Bluetooth-Lautsprecher passt. Es zeigt unter anderem einen Oktopus-Schlagzeuger im Nadelstreifenanzug, ein krasses Seemonster und einen boxenden Jaguar.

„Musik hat die Kraft zu inspirieren, Menschen zu beleben und zusammen zu bringen. Das spürt man, wenn die Ultimate Ears Lautsprecher angeschaltet werden“, sagt Charlotte Johs, General Manager bei Ultimate Ears. „Das Gefühl, jeden Moment im Leben mithilfe von Musik verändern zu können, ganz gleich zu welcher Zeit und an welchem Ort, macht den Kern der Ultimate Ears Erfahrung aus. Wir produzieren nicht einfach nur Lautsprecher, wir erwecken Musik zum Leben.“

Die globale Kampagne startet mit drei Videos und digitalen Werbemaßnahmen, die das Artwork von Bicicleta Sem Freio hervorheben, gefolgt von einer stufenweisen Einführung eines neuen Logos und einer umweltfreundlichen Verpackung, die von der Arbeit der Künstler inspiriert wurde.

Die neue Second Street Collection ist von der Straße inspiriert und bietet acht neue Farben und Muster für die Ultimate Ears BOOM 2 und Ultimate Ears MEGABOOM in drei Farbkombinationen:

Graphic Neutral (Cityscape und Urban Zebra) zeigt auffallende geometrische Formen, die von den monolithischen Strukturen moderner Großstädte inspiriert sind

Vivid Sport (After Hours und Marina) zeigt eine klassische rote und blaue Farbpalette in elektrisierender Intensität

Spring Haze (Midnight Garden, Stone, Cashmere und Lilac) zeigt sanfte und warme, leicht leuchtende Farbtöne, die dem diffusen Licht des Frühlings nachempfunden sind

Die Ultimate Ears Second Street Collection wird in Deutschland ab Juni 2017 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung lautet 199 Euro für die BOOM 2 und 299 Euro für die MEGABOOM.