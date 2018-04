Valve kauft Firewatch Studio Campo Santo

Entwickler Campo Santo, das Studio hinter dem Erfolgstitel Firewatch, ist von Valve (Betreiber der Steam Plattform) gekauft worden. Das geben beide Unternehmen bekannt.

Das kalifornische Studio wird weiterhin an seinen eigenen Projekte arbeiten. Momentan entwickelt das zwölfköpfige Team den PC-Titel „In the Valley of Gods“.

Aber diese Übernahme könnte auch andere Gründe haben, denn die Zahl der Campo Santo Mitarbeiter (12) subtrahiert mit 9 ergibt 3. Half-Life 3 confirmed!