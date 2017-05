The Surge: Behind-the-Scenes Trailer zeigt brutales Kampfsystem

Focus Home Interactive und das deutsche Studio Deck13 haben einen Behind-the-Scenes-Trailer zum kommenden Hardcore-Action-RPG The Surge für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Im Video gibt das Entwicklerteam von Deck13 einen Einblick in das brutale Kampfsystem und die dystopische Sci-Fi-Vision unserer Zukunft.

Zusammen mit den Entwicklern taucht ihr ab in eine düstere Welt, die unter Umweltzerstörung, Technologie-Missbrauch und Korruption leidet. An seinem ersten Arbeitstag bei CREO – einem Konzern, der angetreten ist nicht weniger als die Rettung der Erde zu erreichen, läuft für den Exo-Techniker Warren nicht alles rund. Noch während seiner ersten Schicht, erwacht er ohne Erinnerungen in einer nahezu verwüsteten Umgebung. Der Weg zum Ziel, führt durch die Tiefen des CREO-Komplexes, vorbei an außer Kontrolle geratenen Maschinen und durchgedrehten Mitarbeitern.

Durch das Gliedmaßen-basierte Kampfsystem, könnt ihr gezielt die Schwachstellen der Gegner zum eigenen Vorteil nutzen. Allerdings gilt dies auch für die Widersacher. Die eigene Position in Relation zum Gegner ist hier der Schlüssel zum Erfolg – und gleichzeitig die größte Gefahr. Warren ist kein unbesiegbarer Superheld, sondern muss sich allein auf euer Können verlassen.

The Surge erscheint am 16. Mai 2017 für PlayStation 4, Xbox One sowie PC und kann ab sofort vorbestellt werden.