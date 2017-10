Nach Schließung des Dead Space Studios: God of War Director verteidigt lineare Singleplayer Spiele

Open World Spiele in einer Online-Umgebung werden bei Spielern und Publishern immer beliebter. Nach der Schließung des Dead Space Studios von Electronic Arts, hat sich Cory Barlog dazu in einem Tweet geäußert und lineare Singleplayer Spiele verteidigt. Und Baldog ist immerhin ein Schwergewicht der Entwickler-Szene, ist er doch der verantwortliche Director für God of War bei den Santa Monica Studios von Sony – einem Spiel mit Singleplayer-Fokus!

I love linear single player games. Saddens me when the word linear is considered a bad thing. You can have agency in a linear story game.

— Cory Barlog (@corybarlog) 18. Oktober 2017