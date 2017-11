Mega Wochenend-Angebote von PlayStation mit Preisnachlässen auf Games, PS Plus und mehr

Am kommenden Wochenende starten die Mega Wochenend-Angebote von Sony im PlayStation Store und Rabatten bis zu 60% auf Top-Games, PS Plus und mehr.

Beginnen werden die Angebote am Freitag, dem 23 November um 01:00 Uhr deutscher Zeit und enden am Dienstag, dem 28. November um 00:59 Uhr. Besitzer einer aktiven PlayStation Plus Mitgliedschaft erhalten früheren Zugang zu den Mega Wochenend-Angeboten.

Die Angebote des Sales umfassen dicke Preisnachlässe auf Highlights wie FIFA 18 (40%), Gran Turismo Sport (50%), Assassin’s Creed Origins (30%), Need for Speed Payback, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition und noch viel mehr.

Ein PlayStation Plus Jahresabonnement ist beispielsweise ab sofort für alle Spieler einschließlich aktueller Mitglieder mit einem Rabatt von 25% verfügbar. Bis zum Dienstag, den 28. November um 11:00 Uhr deutscher Zeit kann das Angebot über den PlayStation Store genutzt werden. Dies gilt auch für PlayStation Plus-Einzelhandelskarten, die vor dem 27. November bei teilnehmenden Händlern erworben wurden.