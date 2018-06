Fortnite ab sofort für Nitnendo Switch erhältlich

Die News ist fett: Endlich können auch Switch-Besitzer mit Fortnite in die Battle Royale Schlacht ziehen. Denn nach der Ankündigung zur E3 von Nintendo steht das derzeitig wohl beliebteste Game ab sofort auch für Nintendos Hybrid-Konsole zum kostenlosen Download bereit. Wie auch bei der iOS Version soll die Switch Variante Fortnite auf PC und Konsole in nichts nachstehen, alle Inhalte von Fornite 4.4 sind an Bord.

Somit ist Fortnite im Nintendo eShop kostenlose verfügbar. Und das Beste: Anders als beim iOS Start sind keine Beta-Einladungscodes oder ähnliches nötig, jeder Switch Besitzer kann direkt loszocken.

Android-User schauen weiterhin in die Röhre. Epic Games vertröstet die Fans seit Monaten und hat es noch nicht geschafft, Fortnite: Battle Royale für Android-Smartphones umzusetzen. Nach aktuellem Stand soll es im Sommer soweit sein.