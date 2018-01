Epic Games interessiert an Fortnite für Nintendo Switch

Fortnite gehört momentan zu den populärsten Games auf dem Markt und Entwickler Epic Games hat Interesse daran, den Titel möglicherweise auch für Nintendo Switch umzusetzen.

Via Twitter bestätigte Donald Mustard, Worldwide Creative Director von Epic Games, das bei den Entwicklern durchaus der Wunsch einer Umsetzung vorhanden ist.

Yes. Yes I am. Hopefully we do that at some point!

— Donald Mustard (@DonaldMustard) 25. Januar 2018