Destiny 2: Alle Infos zum Beta-Start

Endlich ist es so weit: In dieser Woche beginnt die heiß ersehnte Beta von Destiny 2. Und das bedeutet, ihr müsst keine Trailer mehr schauen und auch kein Material von der E3! Jetzt dürft ihr selbst zocken!

Zum Start der Beta haben alles Wichtige für euch zusammengefasst.

Wann startet die Beta?

Die Beta beginnt am 18.07.17 auf PS4 und am 19.07.17 um jeweils 19 Uhr auf Xbox One für Vorbesteller. Nicht-Vorbesteller auf Konsolen haben ab dem 21.07.17 um 19 Uhr Zugriff auf die Destiny 2 Beta. Das Beta-Ende ist für Montag, 24.07.17 um 6 Uhr vorgesehen. Eine Beta für PC beginnt Ende August.

Destiny 2 Beta downloaden – Preload, Key und Code einlösen

Ihr erhaltet einen Vorabzugang, indem Ihr Destiny 2 vorbestellt oder durch Verlosungen an einen Beta-Code gelangt.

Habt ihr online vorbestellt und/oder einen Beta-Code über andere Wege erhalten, könnt ihr diesen seit dem 13. Juli in den jeweiliges Stores eurer Plattform (PlayStation Store, Xbox Store) einlösen und den Preload der Beta starten.

Habt ihr bei teilnehmenden Händlern vorbestellt und einen Freischaltcode erhalten, geht auf Bungie.net/de/redeem und befolge die Anweisungen auf der Seite.

Spielbare Inhalte:

Diese Inhalte sind in der Beta spielbar:

Heimkehr: Die erste Story-Mission der Destiny-2-Kampagne.

Die verdrehte Säule: Ein Strike, in dem ihr gegen die Vex kämpft.

Countdown: Ein neuer, zielorientierter PvP-Modus. Hier müsst ihr Bomben in der gegnerischen Basis platzieren. Die Angreifer- und die Verteidiger-Rolle wechselt dabei nach jeder Runde.

Kontrolle: Der Kontrolle-Modus kehrt in überarbeiteter Form zurück. Ihr spielt auf der Map „Endless Vale“.

Neue Subklassen: Ihr könnt in der Beta die drei neuen Fokusse spielen: Den Dawnblade vom Warlock, den Arcstrider vom Jäger und den Sentinel vom Titan. Der Stürmer, der Leere-Läufer und der Revolverheld sind ebenfalls spielbar.

Die Farm: Der neue Social-Space wird während der Beta für eine Stunde online gehen. Der Termin ist der 23. Juli um 19 Uhr unserer Zeit. Während der Beta sind natürlich noch viele Inhalte des fertigen Spiels nicht verfügbar.

Alle Erfolge, die Ihr in der Beta erzielt, werden NICHT ins Hauptspiel übernommen. Zum Launch von Destiny 2 am 6. September findet also ein Reset statt.

Wenn ihr an der Beta teilnehmt, erhaltet ihr ein exklusives Emblem als Belohnung.

Falls ihr Destiny 2 noch schnell vorbestellen wollt, könnt ihr das hier erledigen.