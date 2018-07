Das sind die Teams des PUBG Global Invitational 2018 in Berlin

Die PUBG Corporation hat heute die 20 Finalisten des PUBG Global Invitationals 2018 vorgestellt. Auf dem Turnier, das vom 25. bis zum 29. Juli in der Mercedes-Benz Arena in Berlin stattfindet, kämpfen die besten Teams der Welt um Ruhm, Ehre, den Titel PUBG World Champion natürlich sowie nicht zuletzt um ein Preisgeld von zwei Millionen US-Dollar.

Die für das PGI 2018 qualifizierten Mannschaften treffen in spannenden Spielen aufeinander, die sowohl in der Ego-Perspektive als auch in der Ansicht aus der dritten Person, ausgetragen werden. Das 3rd-Person-Turnier findet am 25. und 26. Juli statt, das 1st-Person-Turnier am 28. und 29. Juli, das Preisgeld liegt bei je einer Million US-Dollar. Beide Siegerteams der Turniere werden zum World Champion in ihrer jeweiligen Disziplin gekrönt.

Nachfolgend finden sie eine komplette Liste der am PGI 2018 teilnehmenden Teams:

EUROPA

1. TEAM LIQUID (Scoom, Jeemzz, Sambty, Ibiza)

2. WELCOME TO SOUTH GEORGO (MiracU, Gaxy, vard, Larsen)

3. PITTSBURGH KNIGHTS (Voxsic, Draedon, texqs, Krama)

NORDAMERIKA

1. TEAM GATES (Mossy, Exko, Cillo, Mortify)

2. GHOST GAMING (Miccoy, Pr0phie, Turtle, BALLOC)

3. HONEY BADGER NATION (Timid, GrislyMallard9, Fastrail, w1ckk)

GEMEINSCHAFT UNABHÄNGIGER STAATEN

1. NATUS VINCERE (POKAMOLODOY, pijamaenota, Drainys, iLame_ru)

2. AVANGAR GAMING (MuMiNo, keeN, 0nuqtive, DieZzz)

CHINA

1. 4AM (4AMCPT, 4AMGuCun, 4AMALUKA, 4AMGODV)

2. OMG (OMGxiaorong, OMGxiaohaixxxx, OMGsilentBT_, OMGlionkk)

ASIEN

1. REFUND GAMING (DjChip, Pino, MeoU, FunkyM)

2. MADE IN THAILAND/MITH (MiTH_MinORu, MiTH_Ezqelusia, MiTH_SviTT, MiTH_HoNBoya)

3. AHQ ESPORTS CLUB (ahq_K3, ahq_Waisun, ahq_W1nner, ahq_M4)

JAPAN

1. CREST GAMING XANADU (CGX_Aries_, CGX_Rio01, CGX_Pureboy, CGX_Shianblue)

2. CREST GAMING WINDFALL (CGW_kurad, CGW_LevArie, CGW_MarimoSTAR, CGW_MrYoppy)

KOREA

1. Gen.G GOLD (Chelator, Loki, EscA, SimSn)

2. Gen.G BLACK (YoonRoot, Esther, SexyPIG, Gramatic)

MENA-REGION

1. OYUN HIZMETLERI (POLLADERUC, MrSedaT, Colorist, tmhMM)

SÜDAMERIKA

1. SAVAGE ESPORTS (RagnarLoth, Maikzj, Loquix, SzylzEN)

OZEANIEN

1. CHIEFS ESPORTS CLUB (eDGe, Champzzzz, P_for_Potato, kritikalmotion)

Als einziger deutscher Spieler hat sich „w1ckk“ mit dem Team Honey Badger Nation qualifizieren können.

Hier werden die drei europäischen Teams vorstellt: