Brendan Greene: PUBG läuft mit „30 Frames auf allen Xbox One Geräten“, auch auf Xbox One X

Brendan Greene, auch bekannt unter dem Namen PlayerUnknown, ist vermutlich die prominenteste Person in der Gaming-Welt in diesem Jahr. Sein Multiplayer-Shooter PlayerUnknown’s Battleground bricht die unglaublichsten Rekorde und ist eines der meistgespielten Games in 2017. Nun hat Greene sich zu den technischen Spezifikationen der Xbox One Version von PUBG geäußert.

Nachdem zunächst Meldungen kursierten, PUBG würde auf der Xbox One X mit 60 Frames pro Sekunde laufen, ruderte Greene nun auf Twitter zurück:

While I previously stated PUBG would run at higher FPS at XGP launch on 12/12, I want to clarify that PUBG will run at 30 FPS across all @Xbox One devices. We’re constantly refining the game & exploring options to increase FPS, but this early in dev, we’re unable to confirm more. — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 1. Dezember 2017

Von 60 Frames auf der Xbox One X hatte PlayerUnknown wohl in früheren Interview gesprochen, laut seinem neusten Tweet könne er zum aktuellen Zeitpunkt aber keine 60 Frames versprechen. Wenn PlayerUnknown’s Battlegrounds am 12. Dezember im Xbox Game Preview Programm erscheint, wird das Game mit 30 Frames pro Sekunde laufen und zwar auf Xbox One, Xbox One S und auch der leistungsfähigsten Variante: Xbox One X.