Flitzi Live powered by GamePire Episode #2: Dating-Versprechen im Halloween Special

Mein Halloween Live Stream war von Humor und Horror geprägt. Das passt nicht zusammen? Oh doch, sehr wohl! Eigentlich wollte ich mich im Stream auf Sport-Spiele fokussieren, im Halloween Special von Flitzi und GamePire konnten wir aber einfach nicht anders als den Horror-Blockbuster The Evil Within 2 auszupacken.

Das gescheiterte Date

Kurz nach Start schon irrte ich mit dem Hauptcharakter Sebastian ziellos umher, obwohl ich das Spiel doch vor dem Release bei Bethesda in wirklich cooler Atmosphäre bereits anzocken durfte. Mit flotten Sprüchen, einer Pulle Bier und einem Gewinnspiel wurde den Zuschauern des Streams dennoch ordentlich eingeheizt. Im Stream freuten wir uns gemeinsam über jeden neuen Follower mit dem wir Gronkh zuleibe rückten und dann geschah es: Im Rahmen des blutigen Horrorspiels gab es auch reges Interesse an einem persönlichen Treffen. Seriös und professionell wie mich die meisten kennen, stellte ich ein Treffen nur bei einer Zuschauermarke von 20.000 in Aussicht. Mit insgesamt rund 30 Zuschauern schrammten wir alle nur leicht an diesem Ziel vorbei. Vielleicht beim nächsten Mal!

Happy Halloween

Ein Gewinnspiel durfte natürlich auch im 2. Live Stream nicht fehlen. Was gab es zu gewinnen? Das wusste ich an dem Abend selbst nicht so genau, aber man fängt schließlich auch mit den Gewinnern an, danach geht es an die Preise. Nachdem zwei Gewinner gekürt werden konnten, die mit dem Satz „Happy Halloween“ als erste im Twitch-Chat zugeschlagen haben, werde ich nun jeweils die Must-Have Games der Glücklichen an Land ziehen. Gruselig wurde es trotz des Horror-Krachers The Evil Within 2 nicht wirklich. Von Schockstarre war keine Spur, dafür waren alle entspannt und es gab erheiternde Kommentare sowie die volle Ladung Entertainment. Bis Kapitel 3 und knapp 2 Stunden lang hatte ich mit den Zuschauern Spaß beim Zocken und Quatschen. So wurde aus einem Horror-Tag doch noch ein lustiger Abend mit den besten Voraussetzungen für einen Speed-Run.

Im nächsten Stream wird es übrigens rasant, denn wir gehen mit einer ordentlichen Portion Need for Speed: Payback auf die virtuellen Straßen!

Danke, dass ihr beim Halloween Special mit The Evil Within 2 dabei wart, mir hat es erneut riesigen Spaß bereitet und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Wann das sein wird, erfahrt ihr hier bei GamePire.

Eure Flitzi!