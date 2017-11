Flitzi Live powered by GamePire Episode #1: Mein erstes Mal

In Kooperation mit GamePire habe ich vergangenen Freitag zum ersten Mal live im Stream mit euch gezockt. Als Spielerfrau habe ich mich dabei gar nicht so schlecht geschlagen, allerdings nicht auf der Stadion-Tribüne, sondern als Kickerin auf dem virtuellen Feld in FIFA 18.

Da am gleichen Abend der VFB Stuttgart gegen den 1. FC Köln spielte, griff ich meinem Kölner Lieblingsverein am Controller mit fünf Buden unter die Arme. Läuft ja sonst nicht viel zusammen. Mich hat es riesig gefreut, dass die Community bereits im ersten Live Stream via Twitch Chat ordentlich mitmischte und so für eine satte Portion Spaß und Spielspannung auf beiden Seiten sorgte.

Das Highlight des Live Streams folgte aber erst noch: Eine nagelneue SNES Mini von Nintendo suchte einen neuen Besitzer und als nach unbekannter Zeit mein Timer Alarm schlug, konnten die Zuschauer ihr Glück versuchen. Mit dem Satz „Gib mir das!“ durfte der Schnellste an der Tastatur sich glücklicher Gewinner der heiß begehrten Nintendo Classic Konsole nennen.



Hier könnt ihr den Stream noch mal sehen.

Für alle Sport-Zocker und darüber hinaus!

Warum ich gerade FIFA 18 für meinen ersten Stream ausgesucht habe? Drei Jahre lang spielte ich in der Landesliga selbst Fußball und konnte in der Verteidigung einige Tore verhindern und im Sturm Tore erzielen. Die Leidenschaft ist und bleibt für mich der Sport, deshalb werde ich mich in zukünftigen Live Streams auch auf die Bandbreite der Sportspiele konzentrieren: FIFA 18, NBA 2K18, Madden NFL 18, Rugby 18 & Co. dürfen da natürlich nicht fehlen. Trotzdem werde ich mich zusammen mit GamePire im Stream aber auch immer wieder neuen Blockbuster Games oder vielleicht auch mal dem einen oder anderen Retro Game widmen.

Danke, dass ihr dabei wart und schaltet auf jeden Fall auch beim Halloween Special ein, dann mit dem Horror Game The Evil Within 2.

Eure Flitzi!