Watch_Dogs 2 DLC „Menschliche Bedingungen“ ab morgen verfügbar

Ubisoft gab heute bekannt, dass der DLC „Menschliche Bedingungen“ für Watch_Dogs 2 ab morgen für PlayStation 4 erhältlich sein wird. Der DLC ist außerdem im Season Pass inbegriffen und wird am 23. März auch für Xbox One und Windows-PC erscheinen.

In Menschliche Bedingungen betritt Biotech die Hauptbühne, während ihr drei handlungsgetriebene DedSec-Missionen in San Francisco ausführt. Darüber hinaus gilt es in den neuen Elite-Koop-Herausforderungen einen Gang-Konflikt zu untersuchen. Dabei müsst ihr euch außerdem einem neuen Gegner stellen müssen, den Jammer.

Der DLC für Watch_Dogs 2 bietet mehr als 5 Spielstunden und liefert dabei neue Herausforderungen.