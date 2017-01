Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: Offizieller Soundtrack von Rockmusiker Alain Johannes

Ubisoft veröffentlichte heute ein neues Behind-The-Scenes-Video, in dem ihr Einblicke in die Entstehung des offiziellen Soundtracks von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands erhaltet. Verantwortlich für den offiziellen Soundtrack ist kein Geringerer als der US-amerikanische Rockmusiker und Musikproduzent Alain Johannes, der mit Größen wie Queens of the Stone Age, PJ Harvey und Arctic Monkeys zusammengearbeitet hat.

Ubisofts Taktik-Action-Titel spielt in der nahen Zukunft und führt euch mit einem vierköpfigen Team der U.S. Spezial-Eliteeinheit Ghosts auf eine geheime Mission. Euer Ziel ist die Zerschlagung des Santa Blanca-Drogenkartells, einer Unterweltmacht und wachsenden, globalen Bedrohung.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC.