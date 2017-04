Neues Video zu Prey zeigt Waffen, High-Tech-Geräte und Ausrüstung

In Prey seid ihr die letzte und einzige Hoffnung, die Typhon-Bedrohung an Bord der Talos I von der Auslöschung der Menschheit abzuhalten. Zusammen mit einer Vielzahl von menschlichen Fähigkeiten und Alien-Kräften habt ihr Zugriff auf ein kreatives Arsenal durchschlagender Waffen, High-Tech-Geräte und anderer hilfreicher Ausrüstung, um der Alien-Invasion Einhalt zu gebieten.

In einem neuen Video zeigen die Arkane Studios und Bethesda die zur Verfügung stehenden Waffen, High-Tech-Ausrüstung und Gegenstände.

Auf Bethesda.net gibt es zudem einen Artikel mit weiterführenden Informationen über die Geniestreiche des Maschinenlabors zusammen mit tieferen Einblicken der Entwickler.

Prey stammt aus der Feder der Disnhonored Macher und wird am 5. Mai 2017 uncut in Deutschland für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen.