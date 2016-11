Erste Basketball-VR-Erfahrung NBA 2KVR Experience ab sofort verfügbar

2K hat heute mit NBA 2KVR Experience die erste Virtual-Reality-Basketball-Erfahrung bestehend aus Minispielen und Herausforderungen veröffentlicht. Das VR-Erlebnis ist ab sofort auf PlayStation VR, HTC Vive und Samsung Gear VR verfügbar.

In NBA 2KVR Experience geht ihr gemeinsam mit dem NBA 2K17 Cover-Athleten und All-Star Paul George im Stadion der Indiana Pacers, dem Bankers Life Fieldhouse, auf den Platz. Paul George liefert auch den Kommentar zum Spiel und gibt euch Tipps, um eure Fähigkeiten in Minispielen wie Drei-Punkt-Shootouts, Tempo- und Präzisionsherausforderungen und dem Buzzer-Beater-Countdown zu verbessern. Ihr könnt dabei verschiedene Gatorade-Boosts verdienen, um Zielsicherheit, Tempo, Erholungsrate und mehr zu steigern und einen Platz in den Bestenlisten zu sichern.

NBA 2KVR Experience ist weltweit zum Preis von 14,99 Euro für PlayStation VR, HTC Vive und Samsung Gear VR erhältlich. Eine Version für Oculus Rift soll später folgen.